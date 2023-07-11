Новосибирский Минздрав уточнил информацию о 11-летней маме

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В ведомстве уточнили, что последние год-два 11-летние девочки матерями не становились. Это произошло 10 лет назад.
Специалисты лишь подбили статистику по рождаемости и вспомнили об этом редком случае ранней беременности. Сейчас юной маме около 20 лет.
Ребенок сибирячки уже окончил примерно 5 класс школы. А ранее сотрудники ЗАГС называли возраст самых молодых отцов в регионе — многие из них еще сами дети.