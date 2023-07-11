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Новосибирский Минздрав уточнил информацию о 11-летней маме

11 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Школьница стала матерью в 11 лет в Новосибирской области. Эту ситуацию разъяснили в Минздраве региона.

В ведомстве уточнили, что последние год-два 11-летние девочки матерями не становились. Это произошло 10 лет назад.

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Специалисты лишь подбили статистику по рождаемости и вспомнили об этом редком случае ранней беременности. Сейчас юной маме около 20 лет.

Ребенок сибирячки уже окончил примерно 5 класс школы. А ранее сотрудники ЗАГС называли возраст самых молодых отцов в регионе — многие из них еще сами дети.

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#Алина Шефер#Минздрав#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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