Напомним, ранее Минздрав Новосибирской области сообщал, что в 2022 году мамами в возрасте до 18 лет стали 60 девочек. При этом специалисты предупреждают, что в 30% случаев юная беременность приводит к выкидышам. А все потому, что организм не готов к родам и вынашиванию ребенка в таком возрасте.