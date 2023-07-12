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«Кричат и рвутся»: гинеколог из Новосибирска рассказала, как рожают школьницы

12 июля 2023, 11:25
Фото: 1MI
Стало известно, как рожают юные девочки и чем это черевато
Самой юной мамой в Новосибирской области стала 11-летняя девочка. Она родила первенца, когда училась в четвертом классе. С какими осложнениями проходят роды у школьниц рассказала акушер-гинеколог медицинского центра «Блеск» Анастасия Каштальянова.

Ранее сообщалось, что 11-летняя мама родила полностью здорового ребенка. А вот как протекала ее беременность — осталось загадкой для нас, но не для специалистов, которые предполагают, что в силу возраста, возможно, были некоторые особенности.

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«Беременность у молодых мам чаще всего протекает с некоторыми осложнениями. Возможно высокое давление на фоне того, что организм еще не готов к вынашиванию ребенка, также выше риски самопроизвольного прерывания беременности. Ведь матка только-только начала менструировать, и в добавок уже начала расти из-за беременности», — пояснила врач Каштальянова.

Акушер-гинеколог отметила, что юные девочки в период вынашивания ребенка переживают те же симптомы, что и взрослые женщины. Отличия и осложнения могут проявиться во время родов.

«У юных рожениц таз еще маленький, узкий, детский. Есть риск того, что ребенок не сможет пройти родовые пути, придется делать кесарево. Может быть дискоординация в родах, это когда матка сокращается очень сильно, а шейка при этом не открывается. Даже на эти случаи предусмотрено делать эпидуральную анестезию роженицам в возрасте до 18 лет. Кроме того, из-за эмоциональной нестабильности увеличены риски разрыва промежности во время родов. Девушки начинают сильно тужиться в то время, как следует переждать, подышать — так сделала бы взрослая. А юные просто не готовы к таким нагрузкам так, как сами дети. Начинается неконтролируемый процесс — они кричат и рвутся», — рассказала специалист.

При этом Анастасия Каштальянова заявила, что такое поведение при родах характерно не только для девочек. Бывает и так, что школьницы осознание подходят к этому процессу, чем взрослые дамы, и роды у них проходят легко.

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Напомним, ранее Минздрав Новосибирской области сообщал, что в 2022 году мамами в возрасте до 18 лет стали 60 девочек. При этом специалисты предупреждают, что в 30% случаев юная беременность приводит к выкидышам. А все потому, что организм не готов к родам и вынашиванию ребенка в таком возрасте.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Беременные#Врач#Новосибирск#Новосибирская область
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