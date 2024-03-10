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Роддом

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Март
Младенцу парализовало руку в новосибирском роддоме. Заведено уголовное дело
В роддоме у новорожденного ребенка парализовало руку, после чего было заведено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
10 марта, 04:29
Беременные из стран СНГ и Сибири стали чаще приезжать на роды в Новосибирск
В новосибирские роддома приезжают беременные женщины из разных регионов, в том числе Красноярска, Кузбасса, Алтая и стран СНГ.
1 марта, 04:31
Февраль
Два ребенка с неопределенным полом родились в Новосибирской области
В Новосибирской области появилось на свет два младенца с неопределенным полом. Это произошло в 2023 году.
14 февраля, 01:33
Экипаж ГИБДД с мигалками сопроводил женщину до роддома в Новосибирске
7 февраля, 03:12
Январь
Первый младенец 2024 года родился в Бердске Новосибирской области
В Бердске Новосибирской области родился первый малыш 2024 года — мальчик с весом 3700 граммов и ростом 53 сантиметра.
3 января, 03:10
Декабрь 2023
«Ты что так разжирела»: в Новосибирске мать получила 9 млн за инвалидность сына
Жительница Новосибирска Ирина* получила компенсацию в размере 9,6 миллиона рублей за травму сына при родах. Ребенок стал инвалидом из-за безалаберного отношения врачей.
20 декабря 2023, 06:59
Ноябрь 2023
«Синяк во все лицо»: в Новосибирске врачи роддома могут сесть за травму руки младенцу
30 ноября 2023, 06:24
Октябрь 2023
Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома
На странице в соцсети бывшей медсестры из Новосибирска появился шокирующий снимок: на кадре было лицо сотрудницы и роженицы, которая была без сознания в реанимации. В СМИ разгорелся настоящий скандал.
9 октября 2023, 04:40
Оскандалившаяся медсестра из новосибирского роддома обвинила во всем бывшего мужа
8 октября 2023, 13:09
Медсестра из новосибирского роддома сделала селфи с голой роженицей
8 октября 2023, 09:27
«Я умереть должна?»: пьяная сибирячка приехала рожать с пивом и сигаретами
7 октября 2023, 11:34
Сентябрь 2023
Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин
16 сентября 2023, 12:53
Новосибирские следователи займутся недобросовестными акушерами
15 сентября 2023, 09:46
В роддоме Новосибирска врачи сломали ногу новорожденному ребенку
15 сентября 2023, 06:22
Август 2023
Новосибирский роддом не накажут после громкой истории со сломанным черепом младенца
Роддом в Новосибирске не будет привлечен к ответственности после громкой истории с сломанным черепом младенца. Экспертиза не обнаружила вину врачей, которые проводили роды у женщины.
27 августа 2023, 10:47
Июль 2023
Быстрее молнии. Беременная женщина из Новосибирска неожиданно родила дочь в поликлинике за полчаса
24 июля 2023, 09:23
Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 лет
11 июля 2023, 04:46
Под Новосибирском инспекторы ДПС оперативно довезли роженицу до роддома
Двое инспекторов ДПС Александр Фролов и Павел Миллер сопроводили роженицу из Ордынки до перинатального центра в Новосибирске. У женщины начались роды в пути.
7 июля 2023, 06:51
Июнь 2023
Новорожденные дети погибли в роддоме Новосибирска: Бастрыкин вмешался в расследование
Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, взял контроль за расследованием уголовных дел, связанных с гибелью детей в роддоме Новосибирска. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
20 июня 2023, 01:17
Май 2023
Скончавшийся младенец в Новосибирске: Бастрыкин потребовал рассказать детали дела
Мать умершего ребенка обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину из-за опасений, что врачи останутся безнаказанными.
13 мая 2023, 03:38

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