Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома

На странице в соцсети бывшей медсестры из Новосибирска появился шокирующий снимок: на кадре было лицо сотрудницы и роженицы, которая была без сознания в реанимации. В СМИ разгорелся настоящий скандал.