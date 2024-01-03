Первый младенец 2024 года родился в Бердске Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В начале 2024 года в Бердске появился на свет первый малыш. Этим счастливчиком стал мальчик. Он родился 2 января в роддоме.
Малыш весил 3700 граммов и был длиной 53 сантиметра, как сообщает информационный портал «Бердск-Онлайн», ссылаясь на заведующую роддомом Елену Баталову.
Этот маленький сибиряк стал первенцем в своей семье. Примечательно, что в прошлом 2023 году, также 2 января, в бердском роддоме появился первый ребенок: это был мальчик.