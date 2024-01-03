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Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Ребенок родился в Новом году

Первый младенец 2024 года родился в Бердске Новосибирской области

3 января 2024, 03:10
Фото: Midjourney
Ребенок родился в Новом году
В Бердске Новосибирской области родился первый малыш 2024 года — мальчик с весом 3700 граммов и ростом 53 сантиметра.

В начале 2024 года в Бердске появился на свет первый малыш. Этим счастливчиком стал мальчик. Он родился 2 января в роддоме.

Малыш весил 3700 граммов и был длиной 53 сантиметра, как сообщает информационный портал «Бердск-Онлайн», ссылаясь на заведующую роддомом Елену Баталову.

Этот маленький сибиряк стал первенцем в своей семье. Примечательно, что в прошлом 2023 году, также 2 января, в бердском роддоме появился первый ребенок: это был мальчик.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Семья#Ребенок#Бердск#Эмилия Губарева#Роддом
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