Отец-тиран из Новосибирской области полгода избивал своего ребенка

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 02:45
Отец систематически причинял физическую боль своему малолетнему сыну, сообщает газета «Сельский труженик», ссылаясь на прокурора Здвинского района Тимура Султанова.
Родитель начал избивать ребенка в конце 2022 года и продолжал это делать до весны 2023 года. Педагоги заметили следы насилия у мальчика в школе, после чего были приняты срочные меры. В суде мужчина объяснил свое поведение тем, что так воспитывали его в детстве.
В результате суд вынес ему условный приговор, а также обязал выплатить сыну 150 тысяч рублей в качестве компенсации. В настоящее время ребенок проживает с бабушкой.