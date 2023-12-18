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Отец избивал ребенка

Отец-тиран из Новосибирской области полгода избивал своего ребенка

18 декабря 2023, 02:43
Фото: Midjourney
Отец избивал ребенка
Мужчина из Новосибирской области приговорен к условному сроку и штрафу за систематическое насилие над своим сыном, который теперь живет с бабушкой.

Отец систематически причинял физическую боль своему малолетнему сыну, сообщает газета «Сельский труженик», ссылаясь на прокурора Здвинского района Тимура Султанова.

Родитель начал избивать ребенка в конце 2022 года и продолжал это делать до весны 2023 года. Педагоги заметили следы насилия у мальчика в школе, после чего были приняты срочные меры. В суде мужчина объяснил свое поведение тем, что так воспитывали его в детстве.

В результате суд вынес ему условный приговор, а также обязал выплатить сыну 150 тысяч рублей в качестве компенсации. В настоящее время ребенок проживает с бабушкой.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Избиение#Насилие#Побои#Эмилия Губарева
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