Отец-тиран из Новосибирской области полгода избивал своего ребенка

Родитель начал избивать ребенка в конце 2022 года и продолжал это делать до весны 2023 года. Педагоги заметили следы насилия у мальчика в школе, после чего были приняты срочные меры. В суде мужчина объяснил свое поведение тем, что так воспитывали его в детстве.