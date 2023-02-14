atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:23

Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Избивали, чтобы отказалась от квартиры: семья в Новосибирске похитила родственницу

14 февраля 2023, 02:23
Фото: СУ СКР НСО
В Новосибирске семья похитила 18-летнюю родственницу из-за квартиры

В Новосибирске семья похитила 18-летнюю родственницу из-за квартиры

Целая семья пойдет под суд за похищение 18-летней родственницы в Новосибирске. Силой они принуждали девушку отказаться от квартиры в Самаре, сообщает СУ СКР региона.

В похищении сибирячки участвовали четыре родственника жертвы из Самары и друг семьи. Главарем «банды» выступала мать девушки. Преступный план она разрабатывала вместе со своим братом и его другом с августа по октябрь 2021 года.

Семья решила силой вынудить родственницу отказаться от доли в квартире в Самаре. Они приехали в Новосибирск и попытались ее похитить, но первая попытка обернулась провалом.

В очередной раз к плану семья подключила местного знакомого и бабушку. Весной 2022 года они выследили девушку, жестко избили, кинули в салон автомобиля и увезли в Самару.

«Родственники несколько дней удерживали девушку и требовали передачи им доли. Сама квартира стоит около 1,5 млн рублей. В какой-то момент ей удалось вырваться и сбежать через окно, так она вернулась в Новосибирск и обратилась в полицию», - уточнили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

Сейчас все фигуранты под стражей. Даже бабушка под домашним арестом. Скоро они предстанут на суде.

#Алина Шефер#Похищение#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
Подпишитесь
Самые невероятные случаи спасения людей при падении с высоты в Новосибирске
Вчера, 13:37
Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте
Вчера, 08:55
Жителям Новосибирска обещают мартовскую погоду в середине февраля
Вчера, 13:04
Стало известно: сколько денег и за что государство выплачивает пострадавшим от взрыва
Сегодня, 03:03
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек
Вчера, 03:35