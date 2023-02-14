Избивали, чтобы отказалась от квартиры: семья в Новосибирске похитила родственницу

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
В похищении сибирячки участвовали четыре родственника жертвы из Самары и друг семьи. Главарем «банды» выступала мать девушки. Преступный план она разрабатывала вместе со своим братом и его другом с августа по октябрь 2021 года.
Семья решила силой вынудить родственницу отказаться от доли в квартире в Самаре. Они приехали в Новосибирск и попытались ее похитить, но первая попытка обернулась провалом.
В очередной раз к плану семья подключила местного знакомого и бабушку. Весной 2022 года они выследили девушку, жестко избили, кинули в салон автомобиля и увезли в Самару.
«Родственники несколько дней удерживали девушку и требовали передачи им доли. Сама квартира стоит около 1,5 млн рублей. В какой-то момент ей удалось вырваться и сбежать через окно, так она вернулась в Новосибирск и обратилась в полицию», - уточнили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.
Сейчас все фигуранты под стражей. Даже бабушка под домашним арестом. Скоро они предстанут на суде.