«Ты что так разжирела»: в Новосибирске мать получила 9 млн за инвалидность сына

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Как сообщает Infopro54, Ирина* с самого начала выполняла все рекомендации врачей. На 25-й неделе беременности, сибирячке поставили диагноз «сахарный диабет» и назначили инсулин. Из-за этого женщина начала постепенно набирать вес.
Проблемы начались после перевода Ирины* в областной роддом №6. Сначала роженице начали грубить из-за набранного веса, а затем назначили естественные роды, несмотря на крупный вес плода.
«Врач грубила: „Ты что тележишься? Ложись быстрее. Зачем так разжирела?“. Потом в карточке указали вес в три килограмма», — вспоминает женщина.
В итоге роды продолжались более четырнадцати часов. Весьма крупный ребенок не хотел покидать маму и его пришлось вытаскивать щипцами. На выходе новорожденный посинел, его шея почернела, а сам мальчик не дышал.
Он выжил, но приобрел ишемический геморрагический инсульт головного мозга, акушерский паралич левой руки. На протяжении 2,5 лет малышу приходится проходить иглотерапию и массажи.
Получить законную компенсацию Ирина* смогла только через два года. Полученные 9,6 миллиона рублей она планирует потратить на реабилитацию сына.
*имя героини материала изменено