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Ребенок получил тяжелые травмы и стал инвалидом

«Ты что так разжирела»: в Новосибирске мать получила 9 млн за инвалидность сына

20 декабря 2023, 06:59
Фото: InfoPro54
Ребенок получил тяжелые травмы и стал инвалидом

В Новосибирске роддом выплатил матери 9,6 млн рублей за тяжелые травмы сына

Жительница Новосибирска Ирина* получила компенсацию в размере 9,6 миллиона рублей за травму сына при родах. Ребенок стал инвалидом из-за безалаберного отношения врачей.

Как сообщает Infopro54, Ирина* с самого начала выполняла все рекомендации врачей. На 25-й неделе беременности, сибирячке поставили диагноз «сахарный диабет» и назначили инсулин. Из-за этого женщина начала постепенно набирать вес.

Проблемы начались после перевода Ирины* в областной роддом №6. Сначала роженице начали грубить из-за набранного веса, а затем назначили естественные роды, несмотря на крупный вес плода.

«Врач грубила: „Ты что тележишься? Ложись быстрее. Зачем так разжирела?“. Потом в карточке указали вес в три килограмма», — вспоминает женщина.
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В итоге роды продолжались более четырнадцати часов. Весьма крупный ребенок не хотел покидать маму и его пришлось вытаскивать щипцами. На выходе новорожденный посинел, его шея почернела, а сам мальчик не дышал.

Он выжил, но приобрел ишемический геморрагический инсульт головного мозга, акушерский паралич левой руки. На протяжении 2,5 лет малышу приходится проходить иглотерапию и массажи.

Получить законную компенсацию Ирина* смогла только через два года. Полученные 9,6 миллиона рублей она планирует потратить на реабилитацию сына.

*имя героини материала изменено

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Компенсация#Инвалидность#Травмы#Роддом#Медики#Ребенок-инвалид#Александр Ляхов
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