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Ребенку могли сломать ногу

Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин

16 сентября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Ребенку могли сломать ногу
Инцидентом в одном из родильных домов Новосибирска заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Акушеры могли причинить вред новорожденному.
«В средствах массовой информации опубликовано сообщение жительницы Новосибирской области о том, что сотрудники одного из родильных домов областного центра причинили вред здоровью ее новорожденного ребенка во время родов. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о нанесении травмы младенцу в роддоме. Местные акушеры могли сломать ребенку ногу. В связи с этим новосибирские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Новосибирские следователи займутся недобросовестными акушерами
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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Травма#Роддом#СК РФ#Следствие#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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