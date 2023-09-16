Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин

Ранее в региональных СМИ появилась информация о нанесении травмы младенцу в роддоме. Местные акушеры могли сломать ребенку ногу. В связи с этим новосибирские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.