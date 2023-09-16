Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
«В средствах массовой информации опубликовано сообщение жительницы Новосибирской области о том, что сотрудники одного из родильных домов областного центра причинили вред здоровью ее новорожденного ребенка во время родов. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее в региональных СМИ появилась информация о нанесении травмы младенцу в роддоме. Местные акушеры могли сломать ребенку ногу. В связи с этим новосибирские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.