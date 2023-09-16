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Ребенок мог быть дома один

Новосибирский первоклассник выпал из окна — ведется следствие

16 сентября 2023, 12:42
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Ребенок мог быть дома один
В Новосибирске произошел несчастный случай. Из окна многоэтажки выпал семилетний мальчик.
«Днем 16 сентября 2023 года из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска, выпал семилетний мальчик. С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным, юный новосибирец был один. Следствие начало проверку всех обстоятельств дела.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Следственный комитет#Падение#Следствие#Александр Ляхов
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