Новосибирский первоклассник выпал из окна — ведется следствие

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
«Днем 16 сентября 2023 года из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска, выпал семилетний мальчик. С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По предварительным данным, юный новосибирец был один. Следствие начало проверку всех обстоятельств дела.