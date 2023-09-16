atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Взрывом в Барабинске займутся следователи

Взрыв газа в Барабинске попал под прицел следствия

16 сентября 2023, 11:03
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Взрывом в Барабинске займутся следователи
Взрыв бытового газа в Барабинском районе проверят следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Взрыв бытового газа произошел в Барабинске сегодня днем. Дом по улице Ульяновской полностью разрушен, травмы получили хозяин и его родственник. Им оказывается медицинская помощь.

Двое барабинцев пострадали от взрыва газа — МЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
В Барабинском районе рухнул частный дом — возможен взрыв газа
#Происшествия#Газ#Следственный комитет#Барабинск#Взрыв#Следствие
Подпишитесь
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
Вчера, 04:58
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
Вчера, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
Вчера, 02:47
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Вчера, 10:03