Взрыв газа в Барабинске попал под прицел следствия

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
«Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Взрыв бытового газа произошел в Барабинске сегодня днем. Дом по улице Ульяновской полностью разрушен, травмы получили хозяин и его родственник. Им оказывается медицинская помощь.