Двое барабинцев пострадали от взрыва газа — МЧС

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:57
«Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме Барабинска. По предварительным данным, в результате инцидента двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Взрыв бытового газа произошел в доме на улице Ульяновской. В итоге бревенчатый дом рухнул и загорелся. Пожар потушили в течение восьми минут.