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Дом сгорел полностью

Двое барабинцев пострадали от взрыва газа — МЧС

16 сентября 2023, 08:54
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Дом сгорел полностью
Стали известны новые подробности обрушения частного дома в Барабинском районе. Из-за взрыва бытового газа получили травмы два человека.
«Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме Барабинска. По предварительным данным, в результате инцидента двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Взрыв бытового газа произошел в доме на улице Ульяновской. В итоге бревенчатый дом рухнул и загорелся. Пожар потушили в течение восьми минут.

В Барабинском районе рухнул частный дом — возможен взрыв газа
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#Происшествия#МЧС#Газ#Барабинск#Взрыв#Травмы#Александр Ляхов
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