В Барабинском районе рухнул частный дом — возможен взрыв газа

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«В Барабинском районе в результате хлопка предположительно газо-воздушной смеси в одноквартирном частном жилом доме произошло обрушение», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Взрыв произошел в доме на улице Ульяновской. На месте происшествия находятся сотрудники Барабинской межрайонной прокуратуры для координации деятельности правоохранительных органов и служб.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.