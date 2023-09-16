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Updated Сегодня, 08:07

Дом мог обрушиться из-за взрыва газа

В Барабинском районе рухнул частный дом — возможен взрыв газа

16 сентября 2023, 08:05
Фото: Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области
Дом мог обрушиться из-за взрыва газа
В Барабинском районе обрушился частный дом. Причиной мог стать взрыв бытового газа.
«В Барабинском районе в результате хлопка предположительно газо-воздушной смеси в одноквартирном частном жилом доме произошло обрушение», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

Взрыв произошел в доме на улице Ульяновской. На месте происшествия находятся сотрудники Барабинской межрайонной прокуратуры для координации деятельности правоохранительных органов и служб.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#Происшествия#Новосибирская область#Прокуратура#Газ#Взрыв#Александр Ляхов
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