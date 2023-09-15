Новосибирские следователи займутся недобросовестными акушерами

В Новосибирске пройдет проверка одного из родильных домов. В нем могли причинить опасный вред здоровью роженицы.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение жительницы областного центра о том, что сотрудники одного из родильных домов областного центра причинили вред здоровью ее новорожденному ребенку во время родов. По данному сообщению организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. В ходе проверки следователи должны выяснить достоверность изложенных фактов и установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Новосибирский роддом не накажут после громкой истории со сломанным черепом младенца Узнать подробнее Читайте также: Чтоб лучше спалось: в Новосибирске мать смачивала ребенку губы водкой