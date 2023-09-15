Новосибирские следователи займутся недобросовестными акушерами

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«В средствах массовой информации опубликовано сообщение жительницы областного центра о том, что сотрудники одного из родильных домов областного центра причинили вред здоровью ее новорожденному ребенку во время родов. По данному сообщению организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В ходе проверки следователи должны выяснить достоверность изложенных фактов и установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.