atas.info
ГлавноеВсе новости

СК РФ

Выбрать дату
Август
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на отсутствие пандусов в центре Новосибирска
В Новосибирске не нашли пандусов в центральной части города: этим заинтересовался глава СКР, сообщили в ведомстве.
30 августа, 01:29
Апрель
Сбежавшего со Шмонина душителя задержали в соседнем регионе
На январских праздниках житель другого региона гостил у знакомого в Кировском районе, мужчины что-то не поделили, рассказали в СУ СК по региону.
27 апреля, 05:05
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Жители не могут подъехать к своим домам, не говоря уже о «скорых» и автомобилях других экстренных служб, сообщает СК.
24 апреля, 08:06
Бастрыкин потребовал доложить о деле девушки, пропавшей 20 лет назад после клуба
7 апреля, 10:33
В новосибирской заброшке нашли труп
Тело обнаружили во дворе здания, личность погибшего устанавливают.
7 апреля, 05:53
На губернатора Мурманской области напали: что известно
На губернатора Мурманской области совершили нападение с ножом. Глава региона ранен и находится в больнице.
5 апреля, 04:39
СК проверит мигрантов-торговцев, мусорящих в Новосибирске
Местные жители пожаловались, что торговля ведется нелегально. По их словам, мусор и другие отходы после торговли продавцы складируют на возле павильона.
4 апреля, 08:40
Март
Мать попросила Бастрыкина разобраться в смерти 12-летней дочери. Женщина винит врачей
История произошла в новосибирском Купино в 2022 году. Ухудшение самочувствия девочки совпало с вакцинированием от клещевого энцефалита. Врачи поставили ей ОРВИ, но она впала в кому и скончалась.
29 марта, 10:45
Дядя жестоко расправился с племянником в Новосибирской области
Поводом послужили давние обиды. Возникла ссора. Взрослый родственник решил унять 20-летнего племянника с помощью кухонного ножа.
28 марта, 09:44
Арестовали мать, выбросившую младенца в ведро. Ее обвиняют в убийстве
Женщина родила дочь дома в конце февраля, положила в ведро и поставила в неотапливаемый подвал. Ребенок родился жизнеспособным.
16 марта, 10:01
В Новосибирске матери вернули детей, которых она бросила ночью в квартире
Дети 3 и 5 лет, проживали с матерью, отец жил отдельно. После того детей нашли спасатели, их передали отцу, поскольку мать найти не удалось.
11 марта, 04:11
Экс-полицейского из Новосибирска будут судить за создание вредоносного ПО
Экс-сотрудника МВД Новосибирской области обвиняют в создании и распространении вредоносной компьютерной программы.
6 марта, 07:43
Гособвинитель требует посадить экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференеца на пять лет
Ференеца обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании правосудию и расследованию. Вынесение приговора назначено на 12 марта 2024 года.
5 марта, 08:49
Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиения подростка под Новосибирском
Агрессор длительное время терроризирует жителей. Он регулярно избивает односельчан, очередной жертвой стала девочка-подросток.
1 марта, 09:47
Февраль
Сирота 5 лет не может получить квартиру в Новосибирской области после пожара
В 2014 году жительница Чулыма Новосибирской области получила квартиру в жилом доме как сирота. В 2019-м в доме случилось короткое замыкание, и произошел пожар.
21 февраля, 05:05
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении хоккеистов
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростков-хоккеистов в Новосибирской области.
6 февраля, 02:38
Январь
Новосибирский полицейский угрожал следователю по делу об убийстве Наташи Матюхиной
Вечером 18 января в Татарске Новосибирской области сотрудник полиции приехал домой к следователю, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовного дела о резонансном убийстве.
25 января, 04:38
Ноябрь 2023
Спецподразделение по преступлениям мигрантов создадут в Новосибирске
7 ноября 2023, 02:04
Октябрь 2023
Дети мигрантов нападают на новосибирцев — проверит Бастрыкин
28 октября 2023, 09:36
Мост обрушился над рекой Карасук в Новосибирской области — начата проверка
В Новосибирской области проводится проверка по сообщению об обрушении моста в Чулымском районе, сообщает СУ СК РФ по региону. 26 человек оказались отрезаны от населенного пункта: следственные органы выехали на место происшествия. ЧП произошло ночью 19 октября 2023.
19 октября 2023, 04:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика