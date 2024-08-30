Мать попросила Бастрыкина разобраться в смерти 12-летней дочери. Женщина винит врачей

История произошла в новосибирском Купино в 2022 году. Ухудшение самочувствия девочки совпало с вакцинированием от клещевого энцефалита. Врачи поставили ей ОРВИ, но она впала в кому и скончалась.