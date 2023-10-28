Дети мигрантов нападают на новосибирцев — проверит Бастрыкин

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
До этого в СМИ сообщалось о противоправных действиях мигрантов в микрорайоне «Хилокский» и СНТ «Восход». Местные жители утверждают, что дети иностранцев якобы нападают на прохожих и терроризируют район.
«По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК РФ.
Напомним, что глава Следственного комитета поручил создать в Новосибирской области спецподразделение по расследованию преступлений среди мигрантов. Причиной стал рост криминала среди иностранцев.