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Дети мигрантов могут нападать на прохожих

Дети мигрантов нападают на новосибирцев — проверит Бастрыкин

28 октября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Дети мигрантов могут нападать на прохожих

В Новосибирске следователи проверят слухи о нападениях детей мигрантов на людей

В Новосибирске дети мигрантов могут нападать на прохожих в Хилокском жилмассиве. Разобраться с ситуацией потребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

До этого в СМИ сообщалось о противоправных действиях мигрантов в микрорайоне «Хилокский» и СНТ «Восход». Местные жители утверждают, что дети иностранцев якобы нападают на прохожих и терроризируют район.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК РФ.

Напомним, что глава Следственного комитета поручил создать в Новосибирской области спецподразделение по расследованию преступлений среди мигрантов. Причиной стал рост криминала среди иностранцев.

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#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Следственный комитет#СК РФ#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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