В новосибирском Следкоме создадут «миграционный» отдел — причины

Также в регионе неоднократно возникают драки с участием иностранных рабочих. Одним из подобных случаев стал конфликт в районе аэропорта Толмачево. Иностранным рабочим не понравилось, что в автобус сначала предложили войти официально трудоустроенным сотрудникам аэрохаба. После продолжительных криков на водителя и споров с пассажирами мигранты едва не устроили массовое побоище.