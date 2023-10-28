В новосибирском Следкоме создадут «миграционный» отдел — причины

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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В каждом подразделении будет назначен ответственный за данное направление заместитель руководителя. Отчеты о работе необходимо предоставлять еженедельно.
Причиной создания специальных подразделений стал резкий рост криминальной активности мигрантов на территории Российской Федерации. Получившие гражданство менее десяти лет назад «новые россияне» совершили 8,5 тысяч преступлений. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в среде мигрантов выросло на 21%. Подозревают приезжих и в незаконной торговле наркотиками.
«Даже не имея оснований для нахождения на территории Российской Федерации, мигранты совершают дерзкие и циничные преступления. Очень часто запугиванию и силовому давлению подвергаются школьники, происходят групповые нападения в учебных заведениях», — цитируют слова Бастрыкина в СК РФ.
Также глава Следственного комитета России поручил тщательно мониторить СМИ на предмет сообщений по теме и «прошерстить» индивидуальных предпринимателей на законность привлечения мигрантов к трудовой деятельности.
Напомним, что в начале октября в Новосибирской области проводилась операция «Нелегал-2023». В ходе рейдов были выявлены 392 случая нарушения в области миграционного законодательства. 147 мигрантам был запрещен въезд в Россию, 55 иностранцев были депортированы (в том числе, шесть — с имеющейся судимостью).
Также в регионе неоднократно возникают драки с участием иностранных рабочих. Одним из подобных случаев стал конфликт в районе аэропорта Толмачево. Иностранным рабочим не понравилось, что в автобус сначала предложили войти официально трудоустроенным сотрудникам аэрохаба. После продолжительных криков на водителя и споров с пассажирами мигранты едва не устроили массовое побоище.
Непростая ситуация с мигрантами уже привела к поддержке «пятничных» рейдов силовиков в поисках «новых россиян», уклоняющихся от призыва. Многие считают, что приезжие должны полностью подчиняться российскому законодательству — в том числе, и служить в армии.