Бастрыкин заинтересовался мигрантами-торговцами, оставляющими после себя отходы

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о мигрантах, которые торгуют овощами и фруктами в павильоне по улице Планировочной в Ленинском районе в Новосибирске.
Местные жители пожаловались, что торговля ведется нелегально. По их словам, мусор и другие отходы после торговли продавцы складируют на возле павильона.
Жильцы расположенных рядом домов несколько раз просили администрацию провести проверку, но ничего не изменилось.
В новосибирском СУ СК РФ начали проверку, об итогах поручено доложить главе СК РФ.