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Местные жители пожаловались, что торговля ведется нелегально

Бастрыкин заинтересовался мигрантами-торговцами, оставляющими после себя отходы

4 апреля 2024, 08:40
Фото: 1MI
Местные жители пожаловались, что торговля ведется нелегально

Бастрыкин поручил проверить мигрантов, торгующих фруктами в Новосибирске

Местные жители пожаловались, что торговля ведется нелегально. По их словам, мусор и другие отходы после торговли продавцы складируют на возле павильона.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о мигрантах, которые торгуют овощами и фруктами в павильоне по улице Планировочной в Ленинском районе в Новосибирске.

Местные жители пожаловались, что торговля ведется нелегально. По их словам, мусор и другие отходы после торговли продавцы складируют на возле павильона.

Жильцы расположенных рядом домов несколько раз просили администрацию провести проверку, но ничего не изменилось.

В новосибирском СУ СК РФ начали проверку, об итогах поручено доложить главе СК РФ.

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#Общество#Новосибирск#Мигранты#Проверка#СК РФ#Александр Бастрыкин#Алёна Рогонова
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