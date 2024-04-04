Полсотни иностранцев оккупировали новосибирскую психбольницу

Гвардейцы разбирались больше часа. Для этого они получили список записавшихся на прием пациентов, а всех остальных (тех, кто пришел без очереди), вывели из учреждения. Из 60 посетителей, почти 40 оказались вне стен больницы. Важно отметить, что никто из них не конфликтовал и все отнеслись к ситуации с пониманием.