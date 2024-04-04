Полсотни иностранцев оккупировали новосибирскую психбольницу

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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С 1 апреля в России изменился процесс обмена иностранных водительских прав на российские. Все приезжие в страну теперь должны пройти медосвидетельствование и получить новые права в ГИБДД.
Десятки граждан из ближнего зарубежья, проживающие в Новосибирске, поспешили пройти комиссию для водителей и столкнулись с большими очередями к психиатру.
Все случилось 3 апреля, когда толпа иностранцев захлестнула психиатрическую больницу на улице Владимировской, парализовав ее работу и нарушив порядок. Для решения этой ситуации медперсонал вызвал бойцов ГБР.
Гвардейцы разбирались больше часа. Для этого они получили список записавшихся на прием пациентов, а всех остальных (тех, кто пришел без очереди), вывели из учреждения. Из 60 посетителей, почти 40 оказались вне стен больницы. Важно отметить, что никто из них не конфликтовал и все отнеслись к ситуации с пониманием.