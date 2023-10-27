В Новосибирске псих едва не придушил медсестру шуруповертом — его ищет полиция

Как сообщает Mash Siberia, 36-летний пациент попытался задушить медсестру в подсобном помещении психиатрической больницы. Женщину госпитализировали в больницу с рваной раной шеи и ушибом головы. Сам буйный пациент сбежал. Сообщается, что он родом из Черепаново, но официально информация пока не подтвердилась.