В Новосибирске псих едва не придушил медсестру шуруповертом — его ищет полиция

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Как сообщает Mash Siberia, 36-летний пациент попытался задушить медсестру в подсобном помещении психиатрической больницы. Женщину госпитализировали в больницу с рваной раной шеи и ушибом головы. Сам буйный пациент сбежал. Сообщается, что он родом из Черепаново, но официально информация пока не подтвердилась.
На место происшествия выезжали полицейские.
«Информация поступила в отдел полиции „Железнодорожный“ и была зарегистрирована в установленном порядке, на место выезжали сотрудники полиции. Данный материал передан в Следственный комитет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Корреспондентом Atas.Info направлен запрос в пресс-службу СУ СКР по региону для выяснения обстоятельств инцидента.