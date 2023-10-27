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Updated Сегодня, 13:16

Из сумасшедшего дома сбежал пациент

В Новосибирске псих едва не придушил медсестру шуруповертом — его ищет полиция

27 октября 2023, 13:14
Фото: 1MI
Из сумасшедшего дома сбежал пациент

В Новосибирске пациент психбольницы напал на медсестру с шуруповертом

В Новосибирске пациент психиатрической больницы напал на медсестру с шуруповертом. После этого мужчина сбежал.

Как сообщает Mash Siberia, 36-летний пациент попытался задушить медсестру в подсобном помещении психиатрической больницы. Женщину госпитализировали в больницу с рваной раной шеи и ушибом головы. Сам буйный пациент сбежал. Сообщается, что он родом из Черепаново, но официально информация пока не подтвердилась.

На место происшествия выезжали полицейские.

«Информация поступила в отдел полиции „Железнодорожный“ и была зарегистрирована в установленном порядке, на место выезжали сотрудники полиции. Данный материал передан в Следственный комитет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Корреспондентом Atas.Info направлен запрос в пресс-службу СУ СКР по региону для выяснения обстоятельств инцидента.

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#Новосибирск#Полиция#Нападение#Следственный комитет#Александр Ляхов#Психбольница
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