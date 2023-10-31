Псих едва не задушил медсестру: в Новосибирске арестовали пациента психбольницы

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
После физической атаки на медсестру в Новосибирске, пациента из психиатрической больницы отправили в СИЗО. Вечером 26 октября 36-летний мужчина попытался задушить медсестру в подсобке больницы, используя шнур от шуруповёрта.
Женщину госпитализировали с раной на шее и ушибами головы. После этого мужчина попытался скрыться, выпрыгнув из окна больницы, но не смог уйти далеко: его задержали на окраине Новосибирской области.
Его обвинили в покушении на убийство, и заключили под стражу до конца декабря 2023 года. Уголовное дело находится под контролем прокуратуры.