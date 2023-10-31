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Пациента из новосибирской психбольницы арестовали за нападение на медсестру

Псих едва не задушил медсестру: в Новосибирске арестовали пациента психбольницы

31 октября 2023, 07:46
Фото: 1MI

Пациента из новосибирской психбольницы арестовали за нападение на медсестру

В Новосибирске арестовали пациента психбольницы, который напал на медсестру: он был арестован и обвинен в покушении на убийство.

После физической атаки на медсестру в Новосибирске, пациента из психиатрической больницы отправили в СИЗО. Вечером 26 октября 36-летний мужчина попытался задушить медсестру в подсобке больницы, используя шнур от шуруповёрта.

Женщину госпитализировали с раной на шее и ушибами головы. После этого мужчина попытался скрыться, выпрыгнув из окна больницы, но не смог уйти далеко: его задержали на окраине Новосибирской области.

Его обвинили в покушении на убийство, и заключили под стражу до конца декабря 2023 года. Уголовное дело находится под контролем прокуратуры.

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#Происшествия#Новосибирск#Сизо#Уголовное дело#Эмилия Губарева#Психбольница
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