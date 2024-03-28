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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Инцидент произошел в сентябре 2023 года

Дядя жестоко расправился с племянником в Новосибирской области

28 марта 2024, 09:44
Фото: СУ СК по Новосибирской области
Инцидент произошел в сентябре 2023 года
Поводом послужили давние обиды. Возникла ссора. Взрослый родственник решил унять 20-летнего племянника с помощью кухонного ножа.

Житель Бердска пойдет под суд за убийство племянника. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда оба мужчины были пьяны. Мужчины припомнили друг другу давние обиды, начали ссориться. Взрослый родственник решил поставить в споре точку, взял кухонный нож и несколько раз ударил им племянника. 20-летний мужчина получил множественные ранения внутренних органов и скончался на месте.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело передали в суд.

В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом
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Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который пытался убить своих дедушку и бабушку. Он решил наказать родственников за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли работать и вести правильный образ жизни. Пенсионеры были недовольны тем, что проживающий с ними внук не работает, употребляет наркотики, ранее судим.

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#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Нож#Родственники#СК РФ#Алёна Рогонова
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