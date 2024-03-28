Дядя жестоко расправился с племянником в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Житель Бердска пойдет под суд за убийство племянника. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда оба мужчины были пьяны. Мужчины припомнили друг другу давние обиды, начали ссориться. Взрослый родственник решил поставить в споре точку, взял кухонный нож и несколько раз ударил им племянника. 20-летний мужчина получил множественные ранения внутренних органов и скончался на месте.
Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело передали в суд.
Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который пытался убить своих дедушку и бабушку. Он решил наказать родственников за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли работать и вести правильный образ жизни. Пенсионеры были недовольны тем, что проживающий с ними внук не работает, употребляет наркотики, ранее судим.