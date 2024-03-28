Дядя жестоко расправился с племянником в Новосибирской области

Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который пытался убить своих дедушку и бабушку. Он решил наказать родственников за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли работать и вести правильный образ жизни. Пенсионеры были недовольны тем, что проживающий с ними внук не работает, употребляет наркотики, ранее судим.