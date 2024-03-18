atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Новосибирец пытался убить своих бабушку и дедушку, пока они смотрели телевизор

«Не давали нормально жить»: Наркоман несколько раз ударил ножом бабушку и дедушку

18 марта 2024, 05:15
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Новосибирец пытался убить своих бабушку и дедушку, пока они смотрели телевизор

Мужчина решил наказать родственников за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли работать и вести правильный образ жизни.

14 марта в поселке Речник Коченевского района местный житель Денис Торопов пытался убить своих дедушку и бабушку. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области. Между родственниками был затяжной конфликт. Бабушка и дедушка были недовольны тем, что проживающий с ними внук не работает, употребляет наркотики, ранее судим.

В итоге Торопов пришел вечером домой пьяный, взял нож и напал на стариков, когда они лежали в кровати и смотрели телевизор. Внук сначала нанес не менее пяти ударов ножом 70-летней женщине, а затем 72-летнему мужчине. Жертвы оказали сопротивление, и преступник убежал из дома. Соседи вызвали скорую помощь потерпевшим, сейчас они находятся в больнице.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Торопова задержали 16 марта и заключили под стражу до 16 мая. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В суде Торопов объяснил свой поступок тем, что решил наказать бабушку и дедушку за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли работать и вести правильный образ жизни.

Читайте также:
Труп сироты с побоями нашли под Новосибирском. Соседи уверены, что его убилиАрестовали мать, выбросившую младенца в ведро. Ее обвиняют в убийстве«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
#Происшествия#Суд#Задержание#Кража#Больница#Наркотики#Покушение на убийство#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Итоги выборов президента в Новосибирской области в цифрах
Сегодня, 04:05
Самая низкая явка на выборах оказалась в Новосибирской и Томской областях
Сегодня, 02:45
Два корейских кафе продают в Новосибирске. Сколько за них просят
Сегодня, 01:34
Инженер из Новосибирска построил дом на колесах. Теперь туристы глазеют на его жилье
Сегодня, 01:50
Подросток сломал бедро, упав в овраг: он звал прохожих на помощь
Сегодня, 03:18
Полицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске
Сегодня, 03:36