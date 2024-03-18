«Не давали нормально жить»: Наркоман несколько раз ударил ножом бабушку и дедушку

В итоге Торопов пришел вечером домой пьяный, взял нож и напал на стариков, когда они лежали в кровати и смотрели телевизор. Внук сначала нанес не менее пяти ударов ножом 70-летней женщине, а затем 72-летнему мужчине. Жертвы оказали сопротивление, и преступник убежал из дома. Соседи вызвали скорую помощь потерпевшим, сейчас они находятся в больнице.