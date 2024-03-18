«Не давали нормально жить»: Наркоман несколько раз ударил ножом бабушку и дедушку

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
14 марта в поселке Речник Коченевского района местный житель Денис Торопов пытался убить своих дедушку и бабушку. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области. Между родственниками был затяжной конфликт. Бабушка и дедушка были недовольны тем, что проживающий с ними внук не работает, употребляет наркотики, ранее судим.
В итоге Торопов пришел вечером домой пьяный, взял нож и напал на стариков, когда они лежали в кровати и смотрели телевизор. Внук сначала нанес не менее пяти ударов ножом 70-летней женщине, а затем 72-летнему мужчине. Жертвы оказали сопротивление, и преступник убежал из дома. Соседи вызвали скорую помощь потерпевшим, сейчас они находятся в больнице.
Торопова задержали 16 марта и заключили под стражу до 16 мая. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В суде Торопов объяснил свой поступок тем, что решил наказать бабушку и дедушку за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли работать и вести правильный образ жизни.