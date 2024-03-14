Труп сироты с побоями нашли под Новосибирском. Соседи уверены, что его убили

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Жители маленькой деревни в Тогучинском районе Новосибирской области обратились в прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства смерти одного из их соседей. Мужчину нашли мертвым с явными признаками побоев, пишет Infopro54. Информация о происшествии изначально появилась в паблике «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Сосед, который обнаружил его тело, описал ужасную картину: лицо было разбито, челюсть сломана, голова усеяна шишками, а на губах виднелись следы отдавленной крови. Когда полиция приехала, они сразу вызвали скорую помощь и сообщили об инциденте. Однако в протоколе полицейские не отразили все эти травмы и указали причину смерти как «сердечная недостаточность». Как только судмедэксперты выдало заключение о причине смерти, они передали тело соседям и объяснили, что еще некоторое время необходимо, чтобы составить заключение о побоях.
По словам автора поста в соцсетях, соседи считают, что покойный не умер от сердечной недостаточности, а от побоев. Они боятся, что дело будет замято, поэтому обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в этом случае. Прокуратура уже истребовала и изучила материалы проверки, а результаты уголовно-процессуальной проверки переданы на контроль в Следственный комитет.