Труп сироты с побоями нашли под Новосибирском. Соседи уверены, что его убили

Сосед, который обнаружил его тело, описал ужасную картину: лицо было разбито, челюсть сломана, голова усеяна шишками, а на губах виднелись следы отдавленной крови. Когда полиция приехала, они сразу вызвали скорую помощь и сообщили об инциденте. Однако в протоколе полицейские не отразили все эти травмы и указали причину смерти как «сердечная недостаточность». Как только судмедэксперты выдало заключение о причине смерти, они передали тело соседям и объяснили, что еще некоторое время необходимо, чтобы составить заключение о побоях.