Число детей-сирот сократилось в Новосибирской области на 14%

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
На пресс-конференции, которая состоялась 20 октября, Ольга Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области, поделилась результатами проектов, целью которых было предотвращение сиротства в регионе.
За последние пять лет удалось значительно уменьшить количество детей-сирот и детей без попечения родителей (на 14%). При этом число несовершеннолетних, проживающих в детских домах, уменьшилось на 15%.
Также на конференции обсуждались возможности размещения детей в замещающих семьях, включая усыновление, опеку и приемных родителей. В настоящее время в регионе действует 1 821 приемная семья, которая заботится о 3 331 ребенке. Кроме того, 3 490 семей являются опекунами для 4 180 детей в Новосибирской области.