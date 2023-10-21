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Число детей-сирот сократилось в Новосибирской области на 14%

Число детей-сирот сократилось в Новосибирской области на 14%

21 октября 2023, 09:27
Фото: Midjourney
Количество детей-сирот и детей без попечения родителей в Новосибирской области сократилось на 14% за последние пять лет, а количество детей, проживающих в детских домах, уменьшилось на 15%.

На пресс-конференции, которая состоялась 20 октября, Ольга Потапова, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области, поделилась результатами проектов, целью которых было предотвращение сиротства в регионе.

За последние пять лет удалось значительно уменьшить количество детей-сирот и детей без попечения родителей (на 14%). При этом число несовершеннолетних, проживающих в детских домах, уменьшилось на 15%.

Также на конференции обсуждались возможности размещения детей в замещающих семьях, включая усыновление, опеку и приемных родителей. В настоящее время в регионе действует 1 821 приемная семья, которая заботится о 3 331 ребенке. Кроме того, 3 490 семей являются опекунами для 4 180 детей в Новосибирской области.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева#Детдом
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