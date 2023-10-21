Число детей-сирот сократилось в Новосибирской области на 14%

Также на конференции обсуждались возможности размещения детей в замещающих семьях, включая усыновление, опеку и приемных родителей. В настоящее время в регионе действует 1 821 приемная семья, которая заботится о 3 331 ребенке. Кроме того, 3 490 семей являются опекунами для 4 180 детей в Новосибирской области.