Рухнувший потолок в квартире едва не убил женщину в Новосибирске

Потолок обрушился в старом трехэтажном доме в Ленинском районе. ЧП произошло в пятницу, но до сих пор никто из коммунальных службы на инцидент не отреагировал

Потолок обрушился в части квартиры дома по адресу Восточный посёлок, 17А в Ленинском районе. Это произошло вечером в конце рабочей недели, с тех пор жильцы ждут визита специалистов. «В моей квартире рухнул потолок в пятницу в 17:40. Это как раз то время, когда все сотрудники ЖЭУ идут на выходные. Связалась с аварийной службой. Ответили, что приедут в понедельник. Вопрос, а не рухнет ли до понедельника остальное?», — сообщает владелица пострадавшего жилья в паблике АСТ-54. Обрушение потолка может продолжиться Видео: АСТ-54 Женщина наглядно показала состояние своей квартиры в видеоролике, кадры которого сопровождаются комментариями. Автор видео считает, что камнями такого размера, которые падали с потолка, легко можно убить человека. Трехэтажный дом, построенный в 1940 году, обслуживает управляющая компания «МКС-Новосибирск». Читайте также: Декорации вместе с артистами обрушились в музыкальном театре — смотрим видео Крыша дома обрушилась на двух женщин под Новосибирском — их доставали из-под завалов В Новосибирске будут насильно выселять жителей ветхих домов в интересах застройщиков