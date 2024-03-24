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Жильцы чудом не пострадали

Рухнувший потолок в квартире едва не убил женщину в Новосибирске

24 марта 2024, 12:14
Фото: АСТ-54
Жильцы чудом не пострадали
Потолок обрушился в старом трехэтажном доме в Ленинском районе. ЧП произошло в пятницу, но до сих пор никто из коммунальных службы на инцидент не отреагировал

Потолок обрушился в части квартиры дома по адресу Восточный посёлок, 17А в Ленинском районе. Это произошло вечером в конце рабочей недели, с тех пор жильцы ждут визита специалистов.

«В моей квартире рухнул потолок в пятницу в 17:40. Это как раз то время, когда все сотрудники ЖЭУ идут на выходные. Связалась с аварийной службой. Ответили, что приедут в понедельник. Вопрос, а не рухнет ли до понедельника остальное?», — сообщает владелица пострадавшего жилья в паблике АСТ-54.
Обрушение потолка может продолжиться
Видео: АСТ-54

Женщина наглядно показала состояние своей квартиры в видеоролике, кадры которого сопровождаются комментариями. Автор видео считает, что камнями такого размера, которые падали с потолка, легко можно убить человека.

Трехэтажный дом, построенный в 1940 году, обслуживает управляющая компания «МКС-Новосибирск».

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Ветхое жилье#Обрушение#Потолок
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