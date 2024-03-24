Рухнувший потолок в квартире едва не убил женщину в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Потолок обрушился в части квартиры дома по адресу Восточный посёлок, 17А в Ленинском районе. Это произошло вечером в конце рабочей недели, с тех пор жильцы ждут визита специалистов.
«В моей квартире рухнул потолок в пятницу в 17:40. Это как раз то время, когда все сотрудники ЖЭУ идут на выходные. Связалась с аварийной службой. Ответили, что приедут в понедельник. Вопрос, а не рухнет ли до понедельника остальное?», — сообщает владелица пострадавшего жилья в паблике АСТ-54.
Женщина наглядно показала состояние своей квартиры в видеоролике, кадры которого сопровождаются комментариями. Автор видео считает, что камнями такого размера, которые падали с потолка, легко можно убить человека.
Трехэтажный дом, построенный в 1940 году, обслуживает управляющая компания «МКС-Новосибирск».