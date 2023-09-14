Крыша дома обрушилась на двух женщин под Новосибирском — их доставали из-под завалов

Сегодня утром пожарные из МЧС России спасли двух женщин в Новосибирской области. Инцидент произошел на станции Крахаль. В 04:19 поступило сообщение о том, что потолок в одной из квартир частного дома обрушилось на двух хозяев. Они оказались под завалами. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные.