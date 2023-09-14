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Погибших нет

Крыша дома обрушилась на двух женщин под Новосибирском — их доставали из-под завалов

14 сентября 2023, 03:39
Фото: ГУ МЧС по НСО
Погибших нет

В Новосибирской области пожарные спасли двух женщин из-под завалов

Пожарные в Новосибирской области спасли двух женщин, которые были заблокированы под завалами после обрушения потолка в квартире частного дома.

Сегодня утром пожарные из МЧС России спасли двух женщин в Новосибирской области. Инцидент произошел на станции Крахаль. В 04:19 поступило сообщение о том, что потолок в одной из квартир частного дома обрушилось на двух хозяев. Они оказались под завалами. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные.

Специалистам удалось аккуратно извлечь 43-летнюю женщину, после чего ее транспортировали до скорой помощи. Затем другая бригада спасателей вытащила 90-летнюю пенсионерку. Пострадавших осмотрели медики и после этого их госпитализировали с различными травмами.

В происшествии приняли участие 20 человек и 7 единиц техники, включая 14 пожарных и 4 единицы техники из МЧС России. Причина произошедшего устанавливается.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Эмилия Губарева#Обрушение#Пожарные
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