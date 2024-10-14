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Пожарные

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Жуткий пожар произошел в Калиниском районе — взорвался газовый баллон
В ночь на 14 октября в Калининском районе Новосибирска произошел крупный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
14 октября, 02:48
В Новосибирске ночью на Станционной выгорело здание площадью 4 тысячи квадратов
Пожарные пытались потушить объект на протяжении трех часов, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
12 октября, 05:57
Депутаты возмутились отсутствием пожарного депо у «Сибирь-Арены» в Новосибирске
22 мая, 11:57
Иномарка перевернулась на бок на Ипподромской в Новосибирске
В Новосибирске перед полуднем 10 мая иномарка легла набок напротив торгового центра «Атриум», о ДТП сообщают соцсети.
10 мая, 05:17
Шесть гаражей и три автомобиля дотла сгорели в Новосибирске
Несколько гаражей сгорели во время пожара в Калининском районе Новосибирска. Также повреждения получили автомобили.
28 марта, 01:39
2023
Крыша дома обрушилась на двух женщин под Новосибирском — их доставали из-под завалов
Пожарные в Новосибирской области спасли двух женщин, которые были заблокированы под завалами после обрушения потолка в квартире частного дома.
14 сентября 2023, 03:39

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