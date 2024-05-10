Иномарка перевернулась на бок на Ипподромской в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Новосибирске в пятницу, 10 мая, кроссовер темно-вишневого цвета перевернулся набок на Ипподромской магистрали. О дорожно-транспортном происшествии сообщили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».
На момент написания этой новости известно, что авария произошла напротив торгового центра «Атриум» на Ипподромской, 46. Водитель иномарки двигался по направлению от центра Новосибирска.
Судя по сделанной проезжавшими мимо очевидцами видеозаписи, на место происшествия прибыли пожарные и экипаж скорой помощи. В ГИБДД о подробностях аварии пока не сообщают.