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Иномарка перевернулась на бок на Ипподромской в Новосибирске

Иномарка перевернулась на бок на Ипподромской в Новосибирске

10 мая 2024, 05:17
Фото: atas.info
В Новосибирске перед полуднем 10 мая иномарка легла набок напротив торгового центра «Атриум», о ДТП сообщают соцсети.

В Новосибирске в пятницу, 10 мая, кроссовер темно-вишневого цвета перевернулся набок на Ипподромской магистрали. О дорожно-транспортном происшествии сообщили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».

На момент написания этой новости известно, что авария произошла напротив торгового центра «Атриум» на Ипподромской, 46. Водитель иномарки двигался по направлению от центра Новосибирска.

Судя по сделанной проезжавшими мимо очевидцами видеозаписи, на место происшествия прибыли пожарные и экипаж скорой помощи. В ГИБДД о подробностях аварии пока не сообщают.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Скорая помощь#Очевидцы#Пожарные
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