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Posted 12 октября, 05:57

Published 12 октября, 05:57

Modified 12 октября, 05:59

Updated 12 октября, 05:59

Здание на улице Станционной горело в Новосибирске

В Новосибирске ночью на Станционной выгорело здание площадью 4 тысячи квадратов

12 октября 2024, 05:57
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Здание на улице Станционной горело в Новосибирске
Пожарные пытались потушить объект на протяжении трех часов, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании здания на улице Станционной в Новосибирске поступил на пункт дежурного в час ночи. На место незамедлительно были направлены пожарные. Горело трехэтажное здание.

Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. Ситуация усложнялась штормовым ветром. Только через три часа удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас ведутся работы по проливке объекта и разбору завалов.

Здание было заброшенным, при возгорании жертв не зафиксировано. Причины возгорания установят специалисты.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Заброшенное здание#Пожарные
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