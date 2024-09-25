Потоки нефти заливают улицы поселка под Новосибирском

Posted 25 сентября, 11:42
Published 25 сентября, 11:42
Modified 25 сентября, 11:44
Updated 25 сентября, 11:44
На территории поселка Огурцово местные жители заметили потоки черной жидкости. По внешнему виду она напоминает нефть и имеет резкий запах. Липкий поток течет по тротуарам, улицам и впадает в реку Обь.
Люди написали о странной жидкости в социальных сетях, после чего на место прибыла специальная техника. Часть потока ликвидировали. При этом местные жители указывают, что подобная ситуация происходит уже несколько лет. Местные чиновники на жалобы не реагируют.
Жители поселка Огурцово опасаются, что жидкость может быть токсичной и влиять на здоровье не лучшим образом.
Отметим, что накануне стало известно о наличии опасных примесей в воздухе Новосибирска. Обнаруженные вещества могут провоцировать не только серьезные недуги, но и мутации.