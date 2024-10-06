Екатерина Боженович

В Новосибирске из магазинов исчезает молоко и молочная продукция — правда или фейк

На новостных сайтах Новосибирской области распространяется информация о резком уменьшении молока и молочной продукции в магазинах региона, Редакция Atas.Info разобралась, как ситуация складывается на самом деле.