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Екатерина Боженович

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Владимир Путин в Новосибирске — сроки и цели визита
6 октября, 02:14
Сентябрь
Умер актер Роман Мадянов — что случилось
Из жизни ушел известный российский актер Роман Мадянов, об этом сообщили близкие мужчины.
25 сентября, 12:26
Прокуратура взяла на контроль ход ликвидации прорыва кипятка в Новосибирске
Потоки горячей воды залили не только проезжую часть, дворы жилых домов, но и парковку на улице Курчатова, сообщают местные жители.
25 сентября, 12:12
Потоки нефти заливают улицы поселка под Новосибирском
Жители в социальных сетях жалуются на огромное количество темной жидкости, которая разливается по улицам.
25 сентября, 11:42
Стало известно, когда во всех домах Новосибирска появится тепло
Часть жилых домов в областном центре по-прежнему не подключены к теплоснабжению, в СГК уточнили сроки подключения.
25 сентября, 11:08
В Новосибирске из магазинов исчезает молоко и молочная продукция — правда или фейк
На новостных сайтах Новосибирской области распространяется информация о резком уменьшении молока и молочной продукции в магазинах региона, Редакция Atas.Info разобралась, как ситуация складывается на самом деле.
24 сентября, 09:20
Полчища мух атаковали жителей — что происходит
Мухи, мошки и божьи коровки активизировались в последние дни, почему так происходит, рассказал биолог Людмила Петрожицкая.
20 сентября, 12:29
Стало известно, какой гроб выбрали для Шуры
Изделие будет состоять из двух частей. Его выполнят по современным стандартам, сообщил приятель певца.
20 сентября, 11:51
Город сковали огромные 9-бальные пробки — в чем причина
Масштабные пробки фиксируются на дорогах Новосибирска, определяем, куда лучше не ехать.
18 сентября, 11:34
Глава СКР Бастрыкин лично разобрался в проблемах двух школ Новосибирской области
Глава СКР провел повторный прием жителей Новосибирской области в режиме видео-конференц-связи и узнал, как обстоят дела в двух учебных заведениях Новосибирской области.
18 сентября, 11:11
Переход школьников на советские учебники — правда или фейк
Пользователи социальных сетей активно пересылают друг другу информацию об отказе учителей в Новосибирске использовать для обучения детей книги, которые входят в единый стандарт. Якобы педагоги используют советские учебники. Рассказываем, как складывается ситуация на самом деле.
17 сентября, 11:48
Силовики провели рейд по мигрантам в аэропорту Новосибирска
Оперативники провели мероприятия по выявлению незаконной миграции на объектах аэровокзала, сообщает УТ МВД России по СФО.
13 сентября, 11:52
В Новосибирске найдено тело пропавшего студента из Китая
Тревогу забили близкие молодого человека, который перестал выходить с ними на связь после приезда в Новосибирск.
13 сентября, 11:02
Избрана мера пресечения жителю Новосибирска за захват в заложники детей
Мужчине который взял в заложники женщину с ее детьми, определена мера пресечения, сообщает прокуратура Новосибирской области
13 сентября, 10:37
Осенний призыв — кого и когда призовут отдавать долг Родине
11 сентября, 11:47
Момент освобождения детей-заложников в Новосибирске попал на видео
10 сентября, 08:28
Детей забрали из семьи после захвата их в заложники пьяным жителем Новосибирска
Агрессор угрожал трем детям и их матери, уточнили в региональной прокуратуре
10 сентября, 08:18
Женщину и троих детей взял в заложники пьяный житель Новосибирска
10 сентября, 08:00
Как осенью подготовить огород к новому сезону — пять обязательных пунктов
В конце сезона, когда весь урожай собран, важно правильно подготовить сад и огород к зиме, рассказываем, как это сделать правильно.
7 сентября, 11:17
Гигантский гриб найден в лесу — как обнаружить такой же
Любительница прогулок по лесу рассказала, как и где она нашла огромный гриб.
7 сентября, 09:45

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