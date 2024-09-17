Переход школьников на советские учебники — правда или фейк

Posted 17 сентября, 11:48
Published 17 сентября, 11:48
Modified 17 сентября, 11:50
Updated 17 сентября, 11:50
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях пользователи вновь начали пересылать друг другу информацию об отказе в новосибирских педагогов обучать детей по современным учебникам.
«В Новосибирске учителя начальных классов одной из школ отказались учить детей по современным учебникам. Они взяли советский Букварь, математику и природоведение. Педагоги объяснили, что нынешние учебники рассчитаны на детей с очень низким уровнем интеллекта. Нормальных детей они отупляют. Браво учителям!!!», — гласит текст.
Стоит отметить, что это сообщение «гуляет» по Сети уже 9 лет. Впервые ее опубликовало издание «Аргументы и Факты Новосибирск». Никаких ссылок на документы, законодательные акты или правовые нормы не было указано. В этом же тексте приведены результаты опроса, проведенного неким агентством по культурно-социальным исследованиям общества. Якобы 83% опрошенных в 2015 году не высказывают одобрения существующей на тот момент системе образования.
Новость о замене учебников советскими экземплярами в 2015 году прокомментировал руководитель министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он возглавлял ведомство в это время.
«Во всех школах региона обучают по установленным стандартам. Если вдруг такой самодеятельностью где-то занимаются, то первая же проверка Минобразования это выявит. Если у вас есть конкретные данные по школам, где такое практикуют, мы это проверим», — пояснил Федорчук.
С 1 сентября 2023 года и до настоящего времени все школьники не только в Новосибирской области, но и на территории других регионов страны, обучаются по единым стандартам. Соответствующий Федеральный Закон был принят в 2022 году. В указанные стандарты не включены учебники советского времени.
Информация о замене учебников новосибирскими педагогами не соответствует действительности. Это фейк.