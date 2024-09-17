Переход школьников на советские учебники — правда или фейк

Стоит отметить, что это сообщение «гуляет» по Сети уже 9 лет. Впервые ее опубликовало издание «Аргументы и Факты Новосибирск». Никаких ссылок на документы, законодательные акты или правовые нормы не было указано. В этом же тексте приведены результаты опроса, проведенного неким агентством по культурно-социальным исследованиям общества. Якобы 83% опрошенных в 2015 году не высказывают одобрения существующей на тот момент системе образования.