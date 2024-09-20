Полчища мух атаковали жителей — что происходит

Posted 20 сентября, 12:29
Published 20 сентября, 12:29
Modified 20 сентября, 12:31
Updated 20 сентября, 12:31
Жители региона стали жаловаться на атаки мух, мошек, клопов и других насекомых. Что происходит и стоит ли этого бояться? На эти вопросы ответила биолог Людмила Петрожицкая.
«Чаще всего жители Новосибирской области сейчас встречают двукрылых мух. Сейчас у них подготовка к зиме. Насекомые ищут укрытия, где смогут безопасно дождаться весны», — уточняет специалист.
Важно отметить, что если скопления насекомых пугают, то не стоит открывать настежь окна, особенно, если они не оборудованы специальными сетками.
Ранее стало известно, что в октябре Новосибирскую область накроют погодные аномалии.