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Posted 20 сентября, 12:29

Published 20 сентября, 12:29

Modified 20 сентября, 12:31

Updated 20 сентября, 12:31

Мухи атаковали людей

Полчища мух атаковали жителей — что происходит

20 сентября 2024, 12:29
Фото: 1MI
Мухи атаковали людей

Полчища мух атаковали жителей Новосибирской области- что происходит

Мухи, мошки и божьи коровки активизировались в последние дни, почему так происходит, рассказал биолог Людмила Петрожицкая.

Жители региона стали жаловаться на атаки мух, мошек, клопов и других насекомых. Что происходит и стоит ли этого бояться? На эти вопросы ответила биолог Людмила Петрожицкая.

«Чаще всего жители Новосибирской области сейчас встречают двукрылых мух. Сейчас у них подготовка к зиме. Насекомые ищут укрытия, где смогут безопасно дождаться весны», — уточняет специалист.

Важно отметить, что если скопления насекомых пугают, то не стоит открывать настежь окна, особенно, если они не оборудованы специальными сетками.

Ранее стало известно, что в октябре Новосибирскую область накроют погодные аномалии.

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#Екатерина Боженович#Общество#Насекомые#Опасность#Биология#Мухи-кровососки
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