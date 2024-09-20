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Posted 20 сентября, 11:51

Published 20 сентября, 11:51

Modified 20 сентября, 11:53

Updated 20 сентября, 11:53

Для Шуры выбрали гроб

Стало известно, какой гроб выбрали для Шуры

20 сентября 2024, 11:51
Фото: 1MI
Для Шуры выбрали гроб

Стало известно, какой гроб выбрали для певца из Новосибирска Шуры

Изделие будет состоять из двух частей. Его выполнят по современным стандартам, сообщил приятель певца.

Год назад певец из Новосибирска перенес инсульт. В анамнезе у Шуры также имеется зависимость и алкогольная, и наркотическая. Их он никогда не скрывал. Не так давно у мужчины была диагностирована онкология.

Александр Медведев получил в подарок необычный сюрприз — гроб. Качественное изделие певцу преподнес друг. К слову, исполнитель хита «Холодная луна» отнесся к презенту с юмором. Шура никогда не боялся говорить открыто о своих недугах, которые могут стать причиной скоропостижного ухода.

Напомним, что в свои 49 лет Медведев так и не обзавелся наследниками. Пенсия уже близко, а вот передать нажитое по-прежнему некому. Отметим, что ранее вновь появилась информация о 13-й пенсии.

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