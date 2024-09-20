Стало известно, какой гроб выбрали для Шуры

Posted 20 сентября, 11:51
Published 20 сентября, 11:51
Modified 20 сентября, 11:53
Updated 20 сентября, 11:53
Год назад певец из Новосибирска перенес инсульт. В анамнезе у Шуры также имеется зависимость и алкогольная, и наркотическая. Их он никогда не скрывал. Не так давно у мужчины была диагностирована онкология.
Александр Медведев получил в подарок необычный сюрприз — гроб. Качественное изделие певцу преподнес друг. К слову, исполнитель хита «Холодная луна» отнесся к презенту с юмором. Шура никогда не боялся говорить открыто о своих недугах, которые могут стать причиной скоропостижного ухода.
Напомним, что в свои 49 лет Медведев так и не обзавелся наследниками. Пенсия уже близко, а вот передать нажитое по-прежнему некому. Отметим, что ранее вновь появилась информация о 13-й пенсии.