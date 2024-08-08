Вскрылись подробности конфликта Шуры со скандальной дивой Чиковани

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
8 августа гостьей утреннего шоу на телеканале ТНТ стала блогер и певица Виолетта Чиковани. Она рассказала ведущим, как сейчас живет и чем занимается. Оказывается, у звезды совсем недавно вышел новый клип. Поделилась женщина и подробностями давней ссоры, которая произошла у нее с новосибирским певцом Шурой.
«Я увидела Шуру и говорю: „Давайте сфотографируемся, пожалуйста, вы так нравитесь моей маме!“ Он был не в том настрое так сказать, чтобы сфотографироваться и действительно немножко грубовато мне ответил», — вспомнила звезда.
Чиковани призналась, что сначала расстроилась из-за грубости певца. Сейчас же уже успокоилась. Женщина не считает себя конфликтной личностью.
Шура некоторое время назад тоже шокировал поклонников признанием. Он честно рассказал, как жил в Москве в первые годы после переезда.