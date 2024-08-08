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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Вскрылись подробности конфликта новосибирца Шуры со скандальной дивой Чиковани

Вскрылись подробности конфликта Шуры со скандальной дивой Чиковани

8 августа 2024, 12:28
Фото: ВК «Шура_Суперстар»

Вскрылись подробности конфликта новосибирца Шуры со скандальной дивой Чиковани

Певица в эфире шоу «Утро. ТНТ» рассказала, что именно ей не понравилось в поведении Александра Медведева.

8 августа гостьей утреннего шоу на телеканале ТНТ стала блогер и певица Виолетта Чиковани. Она рассказала ведущим, как сейчас живет и чем занимается. Оказывается, у звезды совсем недавно вышел новый клип. Поделилась женщина и подробностями давней ссоры, которая произошла у нее с новосибирским певцом Шурой.

«Я увидела Шуру и говорю: „Давайте сфотографируемся, пожалуйста, вы так нравитесь моей маме!“ Он был не в том настрое так сказать, чтобы сфотографироваться и действительно немножко грубовато мне ответил», — вспомнила звезда.

Чиковани призналась, что сначала расстроилась из-за грубости певца. Сейчас же уже успокоилась. Женщина не считает себя конфликтной личностью.

Шура некоторое время назад тоже шокировал поклонников признанием. Он честно рассказал, как жил в Москве в первые годы после переезда.

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#Екатерина Боженович#Общество#Скандал#Звезды#Ссора#ТНТ#Шура
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