Вскрылись подробности конфликта Шуры со скандальной дивой Чиковани

8 августа гостьей утреннего шоу на телеканале ТНТ стала блогер и певица Виолетта Чиковани. Она рассказала ведущим, как сейчас живет и чем занимается. Оказывается, у звезды совсем недавно вышел новый клип. Поделилась женщина и подробностями давней ссоры, которая произошла у нее с новосибирским певцом Шурой.