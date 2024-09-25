Умер актер Роман Мадянов — что случилось

Posted 25 сентября, 12:26
Published 25 сентября, 12:26
Modified 25 сентября, 12:28
Updated 25 сентября, 12:28
О скоропостижном уходе из жизни заслуженного артиста РФ стало известно вечером 25 сентября. Почти два года мужчина боролся с тяжелейшим заболеванием — раком легких. Организм не выдержал.
Известно, что несколько дней до ухода из жизни Роман Мадянов находился в больнице. Он жаловался на одышку и слабость.
Напомним, что в фильмографии актера десятки блестящих ролей в театре и кино. О времени и месте проведения церемонии прощания пока не сообщается.