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Posted 25 сентября, 12:26

Published 25 сентября, 12:26

Modified 25 сентября, 12:28

Updated 25 сентября, 12:28

Умер Роман Мадянов

Умер актер Роман Мадянов — что случилось

25 сентября 2024, 12:26
Фото: 1MI
Умер Роман Мадянов
Из жизни ушел известный российский актер Роман Мадянов, об этом сообщили близкие мужчины.

О скоропостижном уходе из жизни заслуженного артиста РФ стало известно вечером 25 сентября. Почти два года мужчина боролся с тяжелейшим заболеванием — раком легких. Организм не выдержал.

Известно, что несколько дней до ухода из жизни Роман Мадянов находился в больнице. Он жаловался на одышку и слабость.

Напомним, что в фильмографии актера десятки блестящих ролей в театре и кино. О времени и месте проведения церемонии прощания пока не сообщается.

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