Заброшенное здание

Подростки разгромили заброшенный автосалон Toyota в Новосибирске

Жители Новосибирска обратили внимание на ужасный вид здания бывшего автосалона Toyota около ТРЦ «Сибирский Молл». С их слов там обитают подростки, которые все крушат внутри и снаружи.