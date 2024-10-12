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Заброшенное здание

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2024
В Новосибирске ночью на Станционной выгорело здание площадью 4 тысячи квадратов
Пожарные пытались потушить объект на протяжении трех часов, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
12 октября, 05:57
В новосибирской заброшке нашли труп
Тело обнаружили во дворе здания, личность погибшего устанавливают.
7 апреля, 05:53
2023
Долгострой на площади Маркса в Новосибирске требует снести гражданский активист
15 сентября 2023, 09:53
Подростки разгромили заброшенный автосалон Toyota в Новосибирске
Жители Новосибирска обратили внимание на ужасный вид здания бывшего автосалона Toyota около ТРЦ «Сибирский Молл». С их слов там обитают подростки, которые все крушат внутри и снаружи.
19 июня 2023, 10:26
2022
В Новосибирске горит здание бывшего РОВД
VK-сообщество “Инцидент Новосибирск” сообщает о пожаре, возникшем в заброшенном здании, где раньше рамещался районного отдела внутренних дел.
16 ноября 2022, 14:37

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