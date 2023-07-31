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Компенсации за жилье на Линейной после взрыва не выданы только наследникам погибших

31 июля 2023, 05:14
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Дом на ул. Линейная, который взорвался 9 февраля 2023 года в Новосибирске.
Компенсации за квартиры после взрыва дома №39 на ул. Линейная выплачены по 53 квартирам, остается несколько квартир, по которым не выплачены компенсации в связи с вопросами наследства, сообщил Анатолий Локоть на оперативном совещании.

О том, как идет процесс выплат собственникам жилья в доме №39 на ул. Линейная после взрыва, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Решены вопросы по 53 квартирам, компенсации выплачены, плюс решен вопрос по расселению двух квартир социального найма. Осталось пять квартир, где, к сожалению, погибли собственники, по ним компенсации еще не выплачены, решаются вопросы наследства. Таким образом, можно считать, что по Линейной мы проблему решили».

Получается, что на данный момент компенсации за квартиры в этом доме не получили только родственники погибших, потому что на вступление в наследство дается полгода.

По поводу дальнейшей судьбы дома мэр рассказал, что заканчиваются работы по сносу здания, в середине августа планируется завершить эти работы.

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Напомним, что работы по сносу дома на Линейной, 39 начались в конце июня.

#Ольга Храмушкина#Взрыв#Газ#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#Квартиры
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