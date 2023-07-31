О том, как идет процесс выплат собственникам жилья в доме №39 на ул. Линейная после взрыва, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Решены вопросы по 53 квартирам, компенсации выплачены, плюс решен вопрос по расселению двух квартир социального найма. Осталось пять квартир, где, к сожалению, погибли собственники, по ним компенсации еще не выплачены, решаются вопросы наследства. Таким образом, можно считать, что по Линейной мы проблему решили».