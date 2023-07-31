Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
О том, как идет процесс выплат собственникам жилья в доме №39 на ул. Линейная после взрыва, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Решены вопросы по 53 квартирам, компенсации выплачены, плюс решен вопрос по расселению двух квартир социального найма. Осталось пять квартир, где, к сожалению, погибли собственники, по ним компенсации еще не выплачены, решаются вопросы наследства. Таким образом, можно считать, что по Линейной мы проблему решили».
Получается, что на данный момент компенсации за квартиры в этом доме не получили только родственники погибших, потому что на вступление в наследство дается полгода.
По поводу дальнейшей судьбы дома мэр рассказал, что заканчиваются работы по сносу здания, в середине августа планируется завершить эти работы.
Напомним, что работы по сносу дома на Линейной, 39 начались в конце июня.