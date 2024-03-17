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Декорации разрушились

Декорации вместе с артистами обрушились в музыкальном театре — смотрим видео

17 марта 2024, 08:22
Фото: 2ГИС
Декорации разрушились

В новосибирском музтеатре декорации обрушились вместе с артистами

В новосибирском театре произошло обрушение декораций. Момент обрушения попал на видео

Видео, на котором запечатлено обрушение декораций в Новосибирском музыкальном театре, было опубликовано в телеграм-канале «Культуръка Новосибирска».

На кадрах видно, как артисты исполняют песни и танцы на сцене, а часть актеров находится на мосту, который является частью декораций. Внезапно, конструкция начинает наклоняться, и актеры находящиеся на ней скатываются вниз. Издалека слышны крики.

Инцидент произошел во время репетиции мюзикла «Два капитана». Никто из артистов или технического персонала не пострадал. Репетиции были продолжены, так как декорации не были повреждены и это не повлияет на проведение премьеры.

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