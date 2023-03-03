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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Гигантский пряничный НОВАТ рухнул из-за дешевого маргарина в Новосибирске

3 марта 2023, 03:39
Фото: ВК/«ЭтноПряник | Имбирные пряники | Новосибирск»
Пряник в ближайшее время восстановят
В Новосибирске в декабре 2022 года испекли большой пряник в виде НОВАТа. Однако на днях стало известно, что кондитерское изделие рухнуло из-за одного продукта.

В ВК-группе «ЭтноПряник | Имбирные пряники | Новосибирск» рассказали, что главный инженер проекта допустил халатность при закупке продуктов для создания копии театра.

Он заменил сливочное масло на маргарин. Это и стало ошибкой. Оказывается, что изделие из маргарина меняет форму после выпечки и сушки. После термической обработки здание НОВАТа просто потеряло фасады из сахарной глазури.

Авторы проекта возобновили строительство и уже исправляют недоработки. Готовое изделие отправят на фестиваль «Мир пряника», который пройдёт в ноябре 2023 года.

Гигантский пряник в виде театра испекли в Новосибирске
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Напомним, что вес у пряника – 18 килограмм. Его пекли 10 кондитеров из Сибири. На изготовление ушло три недели. 

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#Эмилия Губарева#Новат#Общество#Город#Новосибирск
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