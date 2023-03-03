Гигантский пряничный НОВАТ рухнул из-за дешевого маргарина в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В ВК-группе «ЭтноПряник | Имбирные пряники | Новосибирск» рассказали, что главный инженер проекта допустил халатность при закупке продуктов для создания копии театра.
Он заменил сливочное масло на маргарин. Это и стало ошибкой. Оказывается, что изделие из маргарина меняет форму после выпечки и сушки. После термической обработки здание НОВАТа просто потеряло фасады из сахарной глазури.
Авторы проекта возобновили строительство и уже исправляют недоработки. Готовое изделие отправят на фестиваль «Мир пряника», который пройдёт в ноябре 2023 года.
Напомним, что вес у пряника – 18 килограмм. Его пекли 10 кондитеров из Сибири. На изготовление ушло три недели.