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Гигантский пряник в виде театра испекли в Новосибирске

Сегодня, 07:58
Фото: Новосибирские Новости
Пряник весом 18 кг

В Новосибирске испекли большой пряник в виде НОВАТа

Кондитеры испекли огромный пряник в виде оперного театра в Новосибирске.

Нетипичное изделие выпекали в рамках международного кондитерского фестиваля «Мир пряника». Вес у пряника – 18 килограмм. Он представлен в виде НОВАТа. Его пекли 10 кондитеров из Сибири.

На изготовление ушло три недели. Копия театра достигает 1 метра в длину,  75 см в ширину и 30 см высоту. На выпечку потратили 8 кг муки, 6 кг сахара, 1,5 кг масла и 30 яиц, передают «Новосибирские новости».

Пряник стал победителем номинации «Восьмое чуда света». После хранения в арт-пространстве «Кукольная коллекция», его передадут оперному театру.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#2022
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