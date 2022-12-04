Нетипичное изделие выпекали в рамках международного кондитерского фестиваля «Мир пряника». Вес у пряника – 18 килограмм. Он представлен в виде НОВАТа. Его пекли 10 кондитеров из Сибири.
На изготовление ушло три недели. Копия театра достигает 1 метра в длину, 75 см в ширину и 30 см высоту. На выпечку потратили 8 кг муки, 6 кг сахара, 1,5 кг масла и 30 яиц, передают «Новосибирские новости».
Пряник стал победителем номинации «Восьмое чуда света». После хранения в арт-пространстве «Кукольная коллекция», его передадут оперному театру.