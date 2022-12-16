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Жителей Новосибирска накормят гигантской порцией салата «Оливье»

Сегодня, 09:40
Фото: atas.info
Огромнейший салат «Оливье» приготовят для бесплатной раздачи в Новосибирске. Попробовать новогоднее угощенье приглашают горожан в ТРЦ «Сибирский Молл» 24 декабря.

Большую порцию салата будут готовить 85 шеф-поваров мегаполиса. Они обещают справиться с работой за 2 часа.

Стол для сибиряков накроют в торговом центре в 14:00 в следующую субботу. Каждый желающий сможет бесплатно попробовать «Оливье» или забрать с собой домой, часть порции отправят на благотворительность.

Также, гостей ждут конкурсы с призами и фотосессии на фоне новогодних декораций. Организуют акцию «СберМаркет».

Напомним, последний раз подобную акцию проводили на День города Новосибирска в 2018 году. Тогда для горожан приготовили гигантский 125-метровый торт в виде букве «Н». Его смели буквально за несколько минут.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Салат#Новый год#Акция
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