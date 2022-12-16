Еще один продукт, без которого невозможно представить салат Оливье - яйца. Важно, чтобы яйцо легко чистилось, чтобы в салат не попали крупинки скорлупы. Для этого лучше выбирать яйца, которые уже неделю полежали на прилавке или в холодильнике. За это время скорлупа становится менее плотной, и после варки и резкого охлаждения в холодной воде легко снимается. Стоимость 10 десятка яиц категории С0 - 82 рубля.