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Битва салатов: Цезарь против Оливье - какой салат самый дорогой в Новосибирске

Сегодня, 09:33
Фото: KamranAydinov / freepik.com
Оливье - любимый салат, который мно

Рецепт Цезарь против рецепта Оливье - какой салат дороже к Новому году 2023

Рецепт салата Цезарь так же распространен, как рецепт салат Оливье. Сравним цены на продукты для любимых салатов Цезарь и Оливье - какой салат к Новому году 2023 будет дороже? Корреспондент Атас.Инфо проверил, сколько будут стоить продукты для этих салатов "Пятерочке".

Рецепты любимых салатов - Цезарь и Оливье

Салат Цезарь - новый фаворит новогоднего стола. Потеснит ли он короля салатов Оливье? По трудоемкости салат Цезарь проще, для него нужно меньше ингредиентов. Но будет ли он дешевле? Для эксперимента возьмем обычные рецепты салатов Оливье и Цезарь.

Для Оливье понадобятся картофель, морковь и лук, яйца, колбаса вареная, зеленый горошек, огурцы маринованные и майонез. Для салата Цезарь возьмем куриную грудку, помидоры черри, белый хлеб для гренок, сыр, зеленый салат. Для соуса - оливковое масло, яйцо и горчица, зубчик чеснока. За покупками отправимся в демократичный магазин у дома - "Пятерочку".

Новогодний рецепт Оливье - сравним цены на продукты в "Бахетле" и в "Пятерочке"
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Продукты для салата Оливье к новогоднему столу 

Выбираем овощи - картофель, морковь и лук. Это самые дешевые ингредиенты салата Оливье. Морковь и картофель можно купить по цене 20 руб. за килограмм, лук - 28 руб. за килограмм.

Для того, чтобы максимально сохранить вкус картофеля и моркови при варке их лучше варить "в мундире", положив сразу в кипящую воду. В этом случае минимальное количество полезных веществ перейдет в "бульон", большая их часть останется в продуктах. Еще один способ приготовить овощи для салата Оливье - запечь их в духовке.

Цены на картофель, морковь и лук в декабре 2022 года в НовосибирскеЦены на картофель, морковь и лук в декабре 2022 года в Новосибирске
Цены на картофель, морковь и лук в декабре 2022 года в Новосибирске
Фото: atas.info

Вкус салата Оливье сильно зависит от правильно выбранной мясной основы салата. Мясо рябчиков в рецепте этого салата осталось далеко в прошлом, сегодня для этих целей используется вареная колбаса или отварная говядина, курица. Для салата в рамках нашего эксперимента выберем колбасу "Докторская" за 162 руб.

Колбаса вареная - важный компонент современного варианта салата Оливье
Фото: atas.info

Еще один продукт, без которого невозможно представить салат Оливье - яйца. Важно, чтобы яйцо легко чистилось, чтобы в салат не попали крупинки скорлупы. Для этого лучше выбирать яйца, которые уже неделю полежали на прилавке или в холодильнике. За это время скорлупа становится менее плотной, и после варки и резкого охлаждения в холодной воде легко снимается. Стоимость 10 десятка яиц категории С0 - 82 рубля.

Цены на продукты в Новосибирске декабрь 2022
Фото: atas.info

Выбираем консервированные продукты - зеленый горошек и маринованные огурцы. Оба продукта можно купить по акции - зеленый горошек по цене 59 рублей, и огурцы маринованные за 109 рублей. Завершающий этап приготовления салата Оливье - заправка соусом майонез, в "Пятерочке" его можно купить за 129 рублей. 

Набор продуктов для Оливье будет стоить 609 рублей.

Продукты к новогоднему столу 2023, зеленый горошек, НовосибирскПродукты к новогоднему столу 2023, зеленый горошек, Новосибирск
Продукты к новогоднему столу 2023, зеленый горошек, Новосибирск
Фото: atas.info

Рецепт салата Цезарь - покупаем продукты к Новому году 2023

Самое важное в этом салате - куриная грудка, без которой салат Цезарь можно считать вегетарианским блюдом. Стоимость куриной грудки марки "Алтайский бройлер" по акции составила 212 рублей.

Цены на продукты к Новому году в Новосибирске в декабре 2022 года
Фото: atas.info

Если с грудкой и другими продуктами для салатов к Новому году у нас был выбор, то помидоры черри представлены в единственном варианте за 159 рублей.

Томаты черри в магазине "Пятерочка" в Новосибирске в декабре 2022
Фото: atas.info

Залог вкусного салата Цезарь - правильно сделанные гренки. Для этого нужен белый хлеб, оливковое масло и чеснок. Хлеб режем на кусочки 1-2 см и обжариваем на масле с чесноком. Можно добавить при обжаривании сухой чеснок.

Стоимость продуктов: хлеб - 34 рубля, масло оливковое - 298 рублей самый дешевый вариант, это же масло пригодится для соуса, чеснок - 50 рублей. Также согласно рецепту салата Цезарь важно купить свежий зеленый салат, его стоимость - 79 рублей.

Цены на хлеб в декабре 2022 года в Новосибирске
Фото: atas.info
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Салат Цезарь можно заправить обычным магазинным майонезом, а можно сделать домашний соус, похожий на майонез. В его составе - масло оливковое, желток яйца, горчица и немного чеснока. В первом варианте заплатим 129 рублей за майонез, во втором в дополнение к уже перечисленным продуктам понадобится горчица за 22 рубля. Посчитаем также яйца за 82 рубля, ведь желток необходим для приготовления соуса. 

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Общая стоимость продуктов для салата Цезарь по классическому рецепту с приготовлением домашнего соуса составит 1065 рублей. Ииии... в битве салатов побеждает салат Оливье, цена продукты для него почти в два раза меньше - 609 рублей!

цены в магазинах Новосибирска перед Новым годом 2023
Фото: atas.info

А если упростить рецепт салата Цезарь и заправить его обычным майонезом, а гренки обжарить на том масле, которое есть дома? Вместо для продуктов для соуса нужно посчитать майонез, итоговая сумма составит 663 рубля. Даже в этой нечестной битве Цезарь немного проигрывает Оливье.

Какой бы рецепт салата вы не выбрали, важно помнить, что главный ингредиент секрет веселой встречи Нового года - хорошее настроение. Как Новосибирск будет встречать Новый год 2023 - в репортаже Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Рецепт#Новый год
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