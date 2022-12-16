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Новосибирский губернатор рассказал, как будет отмечать Новый год-2023

Сегодня, 06:03
Фото: Правительство НСО
Губернатор любит активный отдых - покататься на лыжах
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился, с кем и как он будет праздновать Новый 2023 год. Первое лицо области предпочитает проводить время с семьей, но на выходных долго не засиживается: через несколько дней Травников идет на работу в Правительство.

Для главы региона Новый год – это семейный праздник. Он не любит шумные вечеринки и заграничные курорты. Новогоднюю ночь всегда проводит со своими близкими – женой и детьми. У Андрея Травникова два ребенка – взрослая дочка и сын-школьник.

Губернатор верен своими традициям – каждый год 1 января он с семьей лепит пельмени, а на столе у начальника зимний салат «Оливье». Деловых поездок он не планирует, а вот покататься на лыжах – с удовольствием.

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Всем известно, что Травников заядлый лыжник, чем и привлекает сибиряков. Он даже шутил, что «дорожники плачут, а лыжники радуются» из-за большого количества снега. Для семьи губернатора отдых — всегда активный.

Уже 2 января глава области спешит скорее вернуться на работу, чтобы узнать, прошло ли 1 января без происшествий. Его подчиненные тоже долго не отдыхают.

Во время пресс-конференции ОТС, Андрей Травников раскрыл секрет празднования приближающего Нового года 2023. Это не стало секретом.

«Традиционно отвечу. Провожать и встречать Новый год я буду в кругу семьи. Постараюсь в первые дни Нового года пойти на работу», — сказал губернатор.

 

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Также читайте, сколько заработал губернатор Новосибирской области в 2021 году. По данным декларации, у политика доход составил 5 122 562,36 рублей. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Травников#Губернатор Травников#Пресс-конференция губернатора об итогах 2022 года в Новосибирске
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