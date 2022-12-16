Для главы региона Новый год – это семейный праздник. Он не любит шумные вечеринки и заграничные курорты. Новогоднюю ночь всегда проводит со своими близкими – женой и детьми. У Андрея Травникова два ребенка – взрослая дочка и сын-школьник.
Губернатор верен своими традициям – каждый год 1 января он с семьей лепит пельмени, а на столе у начальника зимний салат «Оливье». Деловых поездок он не планирует, а вот покататься на лыжах – с удовольствием.
Всем известно, что Травников заядлый лыжник, чем и привлекает сибиряков. Он даже шутил, что «дорожники плачут, а лыжники радуются» из-за большого количества снега. Для семьи губернатора отдых — всегда активный.
Уже 2 января глава области спешит скорее вернуться на работу, чтобы узнать, прошло ли 1 января без происшествий. Его подчиненные тоже долго не отдыхают.
Во время пресс-конференции ОТС, Андрей Травников раскрыл секрет празднования приближающего Нового года 2023. Это не стало секретом.
«Традиционно отвечу. Провожать и встречать Новый год я буду в кругу семьи. Постараюсь в первые дни Нового года пойти на работу», — сказал губернатор.
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