Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился, с кем и как он будет праздновать Новый 2023 год. Первое лицо области предпочитает проводить время с семьей, но на выходных долго не засиживается: через несколько дней Травников идет на работу в Правительство.

Для главы региона Новый год – это семейный праздник. Он не любит шумные вечеринки и заграничные курорты. Новогоднюю ночь всегда проводит со своими близкими – женой и детьми. У Андрея Травникова два ребенка – взрослая дочка и сын-школьник. Губернатор верен своими традициям – каждый год 1 января он с семьей лепит пельмени, а на столе у начальника зимний салат «Оливье». Деловых поездок он не планирует, а вот покататься на лыжах – с удовольствием. Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова Узнать подробнее Всем известно, что Травников заядлый лыжник, чем и привлекает сибиряков. Он даже шутил, что «дорожники плачут, а лыжники радуются» из-за большого количества снега. Для семьи губернатора отдых — всегда активный. Уже 2 января глава области спешит скорее вернуться на работу, чтобы узнать, прошло ли 1 января без происшествий. Его подчиненные тоже долго не отдыхают. Во время пресс-конференции ОТС, Андрей Травников раскрыл секрет празднования приближающего Нового года 2023. Это не стало секретом. «Традиционно отвечу. Провожать и встречать Новый год я буду в кругу семьи. Постараюсь в первые дни Нового года пойти на работу», — сказал губернатор. Новосибирский губернатор за год заработал 5 млн рублей - декларация о доходах Узнать подробнее Также читайте, сколько заработал губернатор Новосибирской области в 2021 году. По данным декларации, у политика доход составил 5 122 562,36 рублей.