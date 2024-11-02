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2024
Закупаю яблоки для салата «Анечка»: не закуска, а вкуснятина на праздники и выходные
2 ноября, 15:35
Спасет в жару: топ самых вкусных рецептов освежающей окрошки
В летнюю жару не хочется есть чего-то горячего, поэтому холодная окрошка — самая лучшая еда на каждый день. Мы нашли самые вкусные рецепты этого блюда.
26 июня, 08:41
2023
Селедка под шубой: как сделать нежный и яркий салат к Новому году
29 декабря 2023, 09:23
Инфографика. Дороже на 9%: во сколько новосибирцам обойдется новогодний стол-2024
16 декабря 2023, 00:57
2022
За бесплатным Оливье выстроились в очередь новосибирцы
24 декабря 2022, 09:13
Жителей Новосибирска накормят гигантской порцией салата «Оливье»
Огромнейший салат «Оливье» приготовят для бесплатной раздачи в Новосибирске. Попробовать новогоднее угощенье приглашают горожан в ТРЦ «Сибирский Молл» 24 декабря.
16 декабря 2022, 09:40

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