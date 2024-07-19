На обрушение потолка в школе Новосибирска отреагировал Бастрыкин

В Новосибирске прямо во время урока начал обваливаться потолок в одном из классов школы № 40, инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин, следует из сообщения СК.