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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Плиты упали на пол

Потолок рухнул в здании миграционного отдела полиции Новосибирска

19 июля 2024, 04:54
Фото: 1MI
Плиты упали на пол
В новосибирском отделе, который занимается вопросами миграции, упал потолок, о чем рассказали в полиции.

Здание находится в Октябрьском районе на улице Никита №70. Это дом, а на первом этаже функционируют разные учреждения, включая отдел полиции и библиотека.

На днях, 17 июля, в помещении миграционного отдела упал потолок. В этот момент в здании находились люди. Плитка на посетителей не упала. Пострадавших нет.

В полиции уточнили, что само здание не в их собственности. Сотрудники МВД после инцидента приняли все меры для устранения неполадок.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Обрушение#Потолок
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