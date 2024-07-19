Потолок рухнул в здании миграционного отдела полиции Новосибирска

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Здание находится в Октябрьском районе на улице Никита №70. Это дом, а на первом этаже функционируют разные учреждения, включая отдел полиции и библиотека.
На днях, 17 июля, в помещении миграционного отдела упал потолок. В этот момент в здании находились люди. Плитка на посетителей не упала. Пострадавших нет.
В полиции уточнили, что само здание не в их собственности. Сотрудники МВД после инцидента приняли все меры для устранения неполадок.