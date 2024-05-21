Балкон рухнул в доме рядом с Оперным театром в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Об инциденте стало известно вечером 21 мая. Все случилось в центре города. Прокуратура сообщила, что в доме на улице Орджоникидзе, 21, обрушился балкон. К счастью для пешеходов, лишь частично.
Балкон обрушился со стороны Оперного театра. По тротуару мимо дома ежедневно проходят десятки людей. Инцидент трагедией не обернулся. Бетонная плита обрушилась частично, на девятом этаже.
По данному факту прокуратура инициировала проверку. Ведомство оценит действия или бездействия управляющей компании, которая содержит дом. Территорию для прохода закрыли сигнальной лентой. Вскоре будут проведены работы по демонтажу.