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Published Сегодня, 11:17

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Плита частично обрушилась

Балкон рухнул в доме рядом с Оперным театром в Новосибирске

21 мая 2024, 11:17
Фото: прокуратура НСО
Плита частично обрушилась
В Центральном районе Новосибирска обрушился балкон жилого дома, сообщают в прокуратуре.

Об инциденте стало известно вечером 21 мая. Все случилось в центре города. Прокуратура сообщила, что в доме на улице Орджоникидзе, 21, обрушился балкон. К счастью для пешеходов, лишь частично.

Балкон обрушился со стороны Оперного театра. По тротуару мимо дома ежедневно проходят десятки людей. Инцидент трагедией не обернулся. Бетонная плита обрушилась частично, на девятом этаже.

По данному факту прокуратура инициировала проверку. Ведомство оценит действия или бездействия управляющей компании, которая содержит дом. Территорию для прохода закрыли сигнальной лентой. Вскоре будут проведены работы по демонтажу.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Дом#Балкон
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