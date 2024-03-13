Залез к обидчику в окно и убил. Сибиряк не смог успокоиться после телефонной ссоры

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
14 июля 2023 года пьяный 45-летний житель Новосибирска поссорился со знакомым по телефону, вызвал такси, приехал к его дому, залез в форточку и убил. Об этом этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Обвиняемый минимум одиннадцать раз ударил оппонента кухонным ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм тот скончался на месте.
Преступника задержали, его будут судить за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.