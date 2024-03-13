atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

В Новосибирске мужчина залез в квартиру через окно и убил обидчика

Залез к обидчику в окно и убил. Сибиряк не смог успокоиться после телефонной ссоры

13 марта 2024, 08:11
Фото: 1MI

В Новосибирске мужчина залез в квартиру через окно и убил обидчика

Обвиняемый минимум одиннадцать раз ударил оппонента кухонным ножом в область жизненно важных органов.

14 июля 2023 года пьяный 45-летний житель Новосибирска поссорился со знакомым по телефону, вызвал такси, приехал к его дому, залез в форточку и убил. Об этом этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обвиняемый минимум одиннадцать раз ударил оппонента кухонным ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм тот скончался на месте.

Преступника задержали, его будут судить за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Четырех экс-полицейских судят за взятки. Вместе они получили больше 2 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Сибиряку грозит три года тюрьмы — он убил кота ДымаНовосибирец пытался убить полицейского — как его наказалиВ Новосибирске нашли мертвой 5-летнюю девочку, которую мог убить боец ММА
#Происшествия#Новосибирск#Суд#Убийство#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
Сегодня, 04:27
Получить водительские права станет сложнее с 1 апреля 2024 года — какие будут правила
Вчера, 12:01
Еще три кандидата заявились на пост мэра Новосибирска. Кто они?
Вчера, 16:42
Даты весенних каникул — когда отдыхают школьники
Сегодня, 01:42
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
Сегодня, 01:49
Стало известно, где находится ушедший в отставку экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Вчера, 09:50