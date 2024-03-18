В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом

Один из инцидентов произошел 17 марта на улице Бородина. Как рассказал потерпевший, незнакомец угрожал ему ножом и пытался вырвать портфель. Заявитель получил травму головы. Второе нападение произошло аналогичным способом, добычей злоумышленника стал тетрапак сливок.