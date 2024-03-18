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В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом

В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом

18 марта 2024, 09:11
Фото: 1MI
Жертвами нападения стали два местных жителя. Один получил рану головы и едва не лишился портфеля, у второго преступник с ножом забрал тетрапак сливок.

В Кировском районе Новосибирска полиция задержала мужчину. Его подозревают в разбое, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Жертвами нападения стали два местных жителя.

Один из инцидентов произошел 17 марта на улице Бородина. Как рассказал потерпевший, незнакомец угрожал ему ножом и пытался вырвать портфель. Заявитель получил травму головы. Второе нападение произошло аналогичным способом, добычей злоумышленника стал тетрапак сливок.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Подозреваемого задержали, им оказался ранее не судимый 26-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Фигурант находится под стражей.

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