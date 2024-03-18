В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Кировском районе Новосибирска полиция задержала мужчину. Его подозревают в разбое, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Жертвами нападения стали два местных жителя.
Один из инцидентов произошел 17 марта на улице Бородина. Как рассказал потерпевший, незнакомец угрожал ему ножом и пытался вырвать портфель. Заявитель получил травму головы. Второе нападение произошло аналогичным способом, добычей злоумышленника стал тетрапак сливок.
Подозреваемого задержали, им оказался ранее не судимый 26-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Фигурант находится под стражей.